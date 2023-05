UFMS encerra inscrições para cursos de mestrado neste domingo

O prazo para inscrições nos cursos de mestrado da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) terminam neste domingo (14). As vagas são para ingresso no segundo semestre letivo e os interessados devem acessar o portal.

As oportunidades são para cursos em diferentes áreas do conhecimento na Cidade Universitária e nos Câmpus de Aquidauana, Chapadão do Sul e Três Lagoas. As vagas disponíveis são para as modalidades de ampla concorrência, ações afirmativas e Qualifica UFMS, sendo esta última exclusiva para servidores da Universidade.

Processo seletivo

As etapas do processo seletivo são duas? as inscrições e a avaliação de mérito. A avaliação é composta pela análise de currículo, apresentação do pré-projeto e prova de conhecimentos específicos. Há, ainda, a prova de línguas.

A homologação das inscrições será publicada no dia 19 de maio. A prova de línguas está prevista para o dia 2 de junho e as provas de conhecimentos específicos serão definidas de acordo com o cronograma de cada programa. O resultado final será divulgado no dia 30 de junho. Acesse o edital aqu i.

