UFMS promove Semana de Desenvolvimento Profissional com 150 atividades em maio

Com programação presencial e on-line, a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul promove a Semana de Desenvolvimento Profissional, entre os dias 6 e 11 de maio para ajudar a preparar estudantes, egressos e profissionais da comunidade externa no mercado de trabalho.



São ofertadas mais de 150 atividades gratuitas, como minicursos, palestras, mesas-redondas e oficinas. Os estudantes também poderão tirar dúvidas sobre o estágio obrigatório e não-obrigatório e aprimorar habilidades específicas.



As inscrições podem ser feitas pelo formulário .



O coordenador do evento, Hélder Samuel dos Santos Lima, ressalta que os participantes podem ampliar suas conexões profissionais. “Essa é uma oportunidade valiosa para os estudantes se envolverem ativamente no aprimoramento de suas habilidades e competências, se preparando para a carreira futura. Além disso, se configura numa possibilidade ímpar de conhecer profissionais da área, estabelecer contatos e expandir a rede profissional, sendo crucial para futuras oportunidades de emprego, sobretudo no início da carreira profissional”, explica.



A conferência de abertura será ministrada pelo professor do Programa de Pós-Graduação em Administração da Universidade Federal de Goiás, Ricardo Limongi França Coelho, no dia 6 de maio às 9h, no Auditório do Complexo Multiuso 1 da Cidade Universitária, com transmissão ao vivo pelo canal TV UFMS.



Além de aprofundar os conhecimentos sobre o uso da Inteligência Artificial, a Semana de Desenvolvimento Profissional também aborda outros temas, com oficina online para aprimorar a carreiraatravésdas redes socias.



Todos os participantes inscritos receberão certificado de participação. Veja a programação completa no link.

