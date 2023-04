JD1 sorteia ingressos para o show de Matheus & Kauan na Expogrande

Mais sortudos poderão participar do sorteio do JD1 Notícias em parceria com a Dut’s Entretenimento que levará os fãs para o show da dupla sertaneja Matheus & Kauan nesta quinta-feira (20) durante a 83ª edição da Expogrande no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Serão sorteados cinco pares de ingressos, ou seja, cada ganhador poderá levar um acompanhante. Para participar é simples, basta seguir o Instagram do JD1, curtir a publicação oficial e marcar 2 amigos nos comentários. Lembrando que não é permitido marcar perfis falsos, de famosos e empresas. O ganhador precisa estar com o perfil aberto para conferência das regras. Quanto mais comentar, mais chances tem de ganhar!



O sorteio será realizado amanhã e o resultado será divulgado às 12h por meio do Instagram do JD1 Notícias . Os ingressos poderão ser retirados até às 17h na sede do jornal. Não perca o próximo sorteio. Acompanhe nossas redes sociais .

