Última 'fézinha' do ano? Mega da Virada pode pagar R$ 550 milhões em 2023

Sonhando em começar 2024 ‘nadando no dinheiro’? Pois fique atento, já que algum sortudo poderá ganhar a bolada de R$ 550 milhões que será sorteada pela Mega da Virada no dia 31 de dezembro deste ano. As apostas começaram hoje.

O valor é o maior da história, ultrapassando os mais de R$ 541 milhões sorteados no final do ano de 2022. Ano passado, o prêmio foi divido entre cinco apostadores, fazendo cada um ganhar mais de R$ 100 milhões.

Como os concursos regulares da Mega-Sena seguem ocorrendo, quem quiser adiantar a aposta na Mega da Virada deve marcar os números em volante específico já disponíveis nas casas lotéricas, além de poder jogar por meio do aplicativo Loterias Caixa, disponível para os sistemas iOS e Android, ou no site Loterias Caixa.

Para jogar na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dos 60 disponíveis no volante. O apostador ainda pode deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha. O valor da aposta simples, com 6 números, é de R$ 5.

Como de costume, o sorteio será realizado às 19h (horário de MS), no Espaço da Sorte, em São Paulo (SP), do dia 31 de dezembro. Assim como a Mega-Sena, as apostas podem ser feitas até às 12h (horário de MS) do dia do sorteio.

Vale a pena lembrar que o prêmio principal da Mega da Virada não acumula, uma vez que se trata de um ‘concurso especial’, como a Dupla Sena de Páscoa, a Quina de São João e a Lotofácil da Independência. Caso não tenha vencedores na faixa principal, com acerto de 6 números, o prêmio será dividido entre os acertadores da 2ª faixa (com o acerto de 5 números) e assim por diante.

