Última "Funtrab na Comunidade" no Perpétuo Socorro ocorre na quarta-feira   

A última edição do Projeto ‘Funtrab na Comunidade’ no Santuário do Perpétuo Socorro será nesta quarta-feira(9), das 8h às 13h que fica na Avenida Afonso Pena, 377.

Ao final das últimas edições, foram realizados cerca de 300 encaminhamentos para emprego. Além das 1.500 vagas disponíveis pela Funtrab, no local, uma faculdade irá realizar o processo seletivo para as seguintes ocupações e número de vagas: auxiliar de limpeza(3); controlador de acesso(2); assistente de coordenação(concurso, avaliação, exame)(1); telefonista(1) e técnico de apoio ao usuário de informática(helpdesk)(1).

Os interessados devem levar RG, CPF e Carteira de Trabalho e comparecer no Centro de Apoio ao Devoto (CAD) do local. Todos os candidatos devem ter no mínimo, seis meses de experiência comprovada.

