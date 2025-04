Último dia! Detran fecha durante o feriado do Dia do Trabalhador

Por conta do feriado do Dia do Trabalhador e do ponto facultativo decretado em todos os órgãos do Poder Executivo Estadual, as agências do DETRAN-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) estarão fechadas na quinta-feira (1º) e sexta-feira (2).

As datas constam no calendário oficial de feriados e pontos facultativos do Estado, conforme o Decreto “E” nº 2, de 17 de janeiro de 2025.

O Detran-MS reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis em plataformas digitais. Para quem precisa de atendimento presencial, o funcionamento das agências nos 79 municípios será retomado na segunda-feira (5).

