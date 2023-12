Um ano sem o Rei: Clubes e entidades lamentam morte de Pelé

Em 29 de dezembro de 2022, exatamente um ano atrás, falecia o Rei do Futebol, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, aos 82 anos, e em memória de sua vida, esta sexta-feira foi marcada por homenagens de vários clubes e entidades ao redor do mundo.

Em postagens nas redes sociais, a Fifa, CBF e diversos clubes prestaram suas homenagens ao melhor do mundo. Os primeiros a postarem suas homenagens ao eterno craque da Seleção foram o Santos, time em que Pelé fez história, e a Fifa, entidade responsável por organizar o futebol mundial.

“29 de dezembro de 2022. A data que ninguém gostaria de lembrar, mas que deve ser reverenciada. O mundo chorava por um homem e a imortalidade se tornava real. Símbolo de genialidade, de excelência, de perfeição. A história marcada por 1.116 jogos, os 1.091 gols, os 45 títulos pelo Santos FC. Com um simples apelido, um número 10 nas costas e assim se tornou o maior de todos os tempos. Um Rei para sempre”, disse o time em suas redes sociais.

A Fifa foi mais curta em suas palavras. “Um ano desde que nos despedimos de uma lenda”, disse a postagem, que veio acompanhada de uma foto de Pelé com bordas douradas, com uma placa escrita “O Rei (em português): 1940 – Forever (para sempre)”.

A CBF também voltou a homenagear Pelé em seu site oficial. “Em 29 de dezembro de 2022, Edson Arantes do Nascimento nos deixou, aos 82 anos, vencido por um câncer de cólon. Um ano depois de seu falecimento, o Rei Pelé permanece no imaginário de milhões de pessoas espalhadas pelo mundo em reconhecimento à sua genialidade, arte e talento jamais vistos em um jogador de futebol”, disse a entidade.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também