Um dia após alta hospitalar, papa Francisco participa da missa do Domingo de Ramos

Um dia após receber alta hospitalar, o para Francisco participou neste domingo (2) da missa do Domingo de Ramos, cerimônia que dá início à Semana Santa, na Praça São Pedro, no Vaticano.

Durante a cerimônia, o papa pediu para que os presentes cuidem das pessoas abandonadas, que segundo ele, estão acompanhadas de Cristo. Foi estimada a presença de cerca de 50 mil fiéis.

“Há povos inteiros explorados e deixados à própria sorte; há pobres que vivem nas encruzilhadas das nossas estradas e cujo olhar não temos a coragem de fixar; migrantes, que já não são rostos, mas números; reclusos rejeitados, pessoas catalogadas como problemas. Mas há também muitos cristos abandonados invisíveis, escondidos, que são descartados de forma ‘elegante’: crianças nascituras, idosos deixados sozinhos, doentes não visitados, pessoas portadoras de deficiência ignoradas, jovens que sentem dentro um grande vazio sem que ninguém escute verdadeiramente o seu grito de dor”, afirmou Francisco.

