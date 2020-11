“Um misto de sentimentos”, diz filha de Onevan, eleita em Naviraí

Eleita prefeita de Naviraí, após assumir a vaga de seu pai, Onevan de Matos, Rhaiza Matos diz, em publicação nas redes sociais na manhã desta segunda-feira (16), viver um misto de sentimentos.

Rhaiza teve que assumir a candidatura de Onevan, após a morte do então candidato e deputado estadual, que faleceu na última sexta-feira (13), depois de passar dias internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo.

No domingo de eleição, a sucessora de Onevan teve 36,49% dos votos. Isso significa que dos 26.309 mil eleitores naviraienses que foram as urnas, 8.873 a escolheram prefeita. “Agradeço aos votos de confiança que nos foram depositados! Ainda vivendo um misto de sentimentos! Dor pela ida do meu paizinho e honra pra dar continuidade ao sonho dele!Obrigada Naviraí!

