"Todos Por Todos" arrecada uma tonelada de alimentos para doação

A campanha "Todos Por Todos", idealizada e criada pelo empresário Renan Lima, juntamente com seu amigo e colaborador Henrique Reis, com o apoio de voluntários já arrecadou uma tonelada de alimentos.



O objetivo da campanha é ajudar famílias necessitadas e que não podem trabalhar durante a quarentena do coronavírus.



As arrecadações que começaram na semana retrasada já estão em fase de montagem e serão entregues neste final de semana de acordo com Renan, "Serão beneficiadas em média 100 famílias", afirmou.



Renan ainda deixou um recado para quem quiser ajudar. "A campanha ainda não acabou, estamos arrecadando e o número pode aumentar", ressaltou.



As doações são direcionadas à famílias onde os grupo de apoio da campanha e pessoas do Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), que já tem conhecimento das necessidades, como nos bairros Centenário, São Conrado, Santa Emília, Mário Covas, e Canguru, porém com previsão de ser ampliada na capital.



As doações para a campanha "Todos Por Todos", pode ser feita através do número: (67) 98175-2120 falar com Renan ou ir até o endereço: Rua Jaime Costa N° 108 Bairro Buriti.

