União destina R$ 14 milhões para construção de novo presídio em Campo Grande

Na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira (03), foi divulgado o extrato de contrato de repasse destinado à construção da Unidade Prisional de Baixa Complexidade da Gameleira III, em Campo Grande.

A unidade prisional, projetada para abrigar até 408 indivíduos privados de liberdade, é parte integrante do Programa de Aprimoramento da Infraestrutura e Modernização do Sistema Penal Estadual.

O montante destinado ao projeto é de R$ 15.000.000,00, sendo R$ 14.985.000,00 provenientes da União e R$ 15.000,00 referentes à contrapartida.

O contrato foi formalizado mediante a assinatura de Rodrigo Rossi Maiorchini, presidente da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul (Agepen/MS), e Carlos Fábio Gomes Damasceno, representando a Caixa Econômica Federal.

A vigência do contrato está prevista até 29 de dezembro de 2027.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também