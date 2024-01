União destina R$ 482 mil para construção de praça esportiva em Campo Grande

Na edição do Diário Oficial da União desta quarta-feira, 10 de janeiro, foi divulgado um extrato referente ao repasse de recursos da União para o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. O investimento tem como finalidade a construção de uma praça esportiva em Campo Grande.

O extrato, vinculado ao Programa Esporte, detalha o montante destinado para a iniciativa, totalizando R$ 482.500,00 (quatrocentos e oitenta e dois mil e quinhentos reais).

Desse valor, R$ 477.500,00 (quatrocentos e setenta e sete mil e quinhentos reais) serão aportados pela União, enquanto os restantes R$ 5.000,00 (cinco mil reais) representam a contrapartida do governo estadual.

