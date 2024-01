União destina R$ 7,8 milhões para construção da Casa da Mulher em Corumbá

Nesta quinta-feira, 11 de janeiro, o Ministério da Fazenda divulgou o extrato do contrato de repasse entre o Estado de Mato Grosso do Sul e a União Federal, por intermédio do Ministério das Mulheres.

O contrato tem como objeto a construção da Casa da Mulher Brasileira em Corumbá, localizada a 444 quilômetros da capital, Campo Grande. O montante total do investimento é de R$ 7.875.000,00 (sete milhões, oitocentos e setenta e cinco mil reais), sendo R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais) destinados como contrapartida do Estado.

O contrato foi oficializado mediante a assinatura do então governador em exercício, Gerson Claro Dino.

