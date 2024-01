União fecha contrato de R$ 496 mil para reforma na Auditoria Judiciária Militar em Campo Grande

Na edição desta terça-feira (09), o Diário Oficial da União divulgou um extrato de contrato celebrado pelo Poder Judiciário por meio do Superior Tribunal Militar. O contrato tem como objetivo a realização de obras de infraestrutura na sede da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar, em Campo Grande.

Conforme o documento oficial, a empresa responsável pela prestação de serviços de reforma e revitalização do edifício é a JM COMERCIO, CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, identificada pelo CNPJ nº 18.727.597/0001-36. A execução dos serviços se dará de forma indireta, seguindo o regime de empreitada por preço global.

O endereço da Auditoria é Rua Terenos, 535, Bairro Amambaí. O valor total do contrato é de R$ 496.574,74 (quatrocentos e noventa e seis mil quinhentos e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos).

