Unidade móvel da Energisa mantém atendimento em Terenos e Bela Vista até abril

Levando serviços à população em sua Unidade Móvel, a Energisa finalizou as ações na Capital, mas continua atendendo os municípios de Terenos e Bela Vista no formato itinerante para quem precisa renegociar contas de luz ou receber orientações.

Além de conscientizar a população sobre o uso responsável e seguro da energia elétrica, de incentivar práticas que reduzam o consumo e os desperdícios, realizar cadastro na Tarifa Social de Energia Elétrica, também são realizadas substituições de geladeiras e ventiladores antigos por novos, por meio de sorteio, para clientes cadastrados como baixa renda.

A ação é uma parceria entre a Energisa Mato Grosso do Sul e as prefeituras municipais; inserido no Programa de Eficiência Energética (PEE), que segue as diretrizes da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel).

Durante todo o ano, as Unidades Móveis Educacionais do projeto percorrem as cidades atendidas pela concessionária e estacionam em praças, associações de moradores, CRAS e outros pontos de fácil acesso para a comunidade.

“Ao avistar a Unidade Móvel do projeto Nossa Energisa, o cliente que precisar terá a oportunidade de negociar com a Energisa. A empresa oferece facilidades com entrada de 10% e até 24 vezes para quitar o débito. É importante ressaltar que é feita uma análise caso a caso”, explica o coordenador comercial da Energisa MS, Jonas Ortiz.

Confira onde negociar na Unidade Móvel entre 28 de março e 4 de abril

Terenos – Vila Mariana / 31 de março a 4 de abril

Local: Centro de Referência de Assistência Social - CRAS Vila Mariana, localizado na Rua Antônio Valadares,10, Vila Mariana.

Bela Vista– centro da cidade / 1º a 3 de abril

Local: Praça Álvaro Mascarenhas, localizada na Rua Antônio Maria Coelho, 469-565, Centro.

