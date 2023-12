Unidade móvel do Hospital de Amor realiza atendimentos em Caarapó

Com carreata estacionata na Praça da Igreja São Francisco, na cidade de Caarapó, a populaçãopoderá contar com exames gratuitos nesta segunda-feira (18). Os atendimentos foram todos agendados previamente pela Secretaria de Saúde de Caarapó, parceira na ação de saúde.

A ação tem como objetivo prevenir o câncer de mama. Os pacientes que serão atendidos têm idade a partir de 25 anos para os exames de Papanicolau e, para mamografia, entre 40 e 49 anos (com intervalo de um ano), e entre 50 e 69 anos (com intervalo de dois anos).

Os pacientes agendados serão atendidos por profissionais do Hospital de Amor, através de uma consulta e exame clínico em um ônibus adaptado. Caso haja alguma suspeita, a biópsia será realizada no momento do atendimento clínico. Os pacientes deverão levar cópias do RG, CPF, Cartão do SUS e Comprovante de Residência.

A ação conta com o apoio da Prefeitura Municipal, através da Secretaria Municipal de Saúde, CCR MSVia, Instituto CCR e Sicredi Centro-Sul MS/BA. Os atendimentos serão realizados das 9h às 15h, na R. Dom Pedro II, 1852 – 1976.

Deixe seu Comentário

Leia Também