Unidades do Fácil voltam a atender a partir do dia 12 de abril

As quatro unidades do Fácil permanecerão com o atendimento ao público suspenso até o dia 12 de abril de 2020, conforme a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD).

Com o objetivo de proteger os servidores públicos estaduais e toda e a população de aglomerações e da proliferação do coronavírus, as unidades do General Osório, Guaicurus, Aero Rancho e Bosque dos Ipês estão com o atendimento suspenso desde o dia 23 de março.

Conforme a SAD, a data estipulada poderá ser alterada – antecipada ou prorrogada – de acordo com a definição do Governo do Estado em relação ao Decreto que instituiu o regime excepcional de teletrabalho.

As unidades Fácil reúnem variados órgãos do Governo em um só local e proporcionam agilidade nos atendimentos gratuitos que englobam desde inscrição para integrar programas habitacionais, até a emissão de carteira de identidade.

