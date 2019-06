Unigran decreta luto por morte de acadêmicas

O Centro Universitário da Grande Dourados (Unigran), decretou nesta sexta-feira (7), luto pela morte das acadêmicas de direito, Leticia Rodrigues e Araújo e Thaline dos Santos Escobar, ambas de 22 anos.

As jovens estavam terminando o curso e tinha acabado de apresentar o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Elas seguiam para Maracaju, onde Letícia faria uma surpresa para a família, já que estava feliz em ter entregue o exame final.

O acidente que matou as duas aconteceu na noite de quinta-feira (7) na MS-157. Elas colidiram de frente com um veículo oficial da Secretaria de Saúde de Itaporã. Letícia e Thaline morreram na hora.

Além de decretar luto, a Unigran dispensou os alunos do curso de direito nesta sexta. Em nota, a universidade lamentou as mortes. Leia:

"Estamos consternados com a notícia do falecimento dessas jovens, acadêmicas do último ano do curso de Direito.

Ambas cumpriam suas atividades no Núcleo de Prática e Assistência Jurídica na tarde dessa quinta-feira, 06. De manhã, elas haviam depositado seus Trabalhos de Conclusão de Curso para a Instituição encaminhar a banca avaliadora.

A Faculdade de Direito, em respeito às famílias e aos amigos, decretou luto oficial, dispensando as turmas do 9º Semestre de suas atividades acadêmicas, nesta sexta-feira."

