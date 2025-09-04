Unimed CG promove 2º Fórum de Sustentabilidade com programação aberta ao público

A Unimed Campo Grande realiza, nos dias 11 e 12 de setembro, a 2ª edição do Fórum de Sustentabilidade, com o tema: “Saúde Sustentável: O Caminho para um Futuro Verde, Inclusivo e Ético”, em compromisso com as diretrizes ESG (Ambiental, Social e Governança).

O evento tem como objetivo promover diálogos estratégicos, troca de experiências e disseminação de boas práticas sustentáveis no setor da saúde.

Neste ano é a programação aberta ao público no dia 12 de setembro (sexta-feira), a partir das 8h, no Bioparque Pantanal. A entrada é gratuita e voltada a profissionais da saúde, estudantes, gestores públicos, pesquisadores e demais interessados em sustentabilidade e bem-estar coletivo.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://unimed.me/051/forumesg-dia12.

“Estamos comprometidos em tornar a sustentabilidade um pilar vivo na nossa atuação. O Fórum é uma forma de materializar esse compromisso”, afirma o presidente da Unimed CG, Dr. Eduardo Kawano.

Programação

11/09 – Evento exclusivo para médicos cooperados e convidados

Auditório da OCB/MS | A partir das 18h30

Avanços da Sustentabilidade para a Saúde do Setor

Dr. Maurício Simões Corrêa (Presidente da Unimed MS e Secretário de Estado de Saúde de MS)

Judicialização da Saúde e o Equilíbrio Econômico

Dr. Clênio Schulze (Juiz Federal)

12/09 – Programação aberta ao público

Bioparque Pantanal | A partir das 8h | Entrada gratuita

Painéis Temáticos – Impactos Globais em Saúde e Sustentabilidade

9h | Biodiversidade

Danila Frias, Márcia Cardeal (SES)

Tema: Saúde Integrada, “One Health” e Farmácia Viva

10h | Mudança do Clima

Dr. Luiz Carlos (Fiocruz), Dra. Haydée Marina do Valle (Unimed CG)

Tema: Alterações Climáticas no Pantanal e Impactos na Saúde

11h | Recursos Hídricos

Marcelo Hartman (Unimed Poá), Dr. Rodrigo Quadros (Unimed CG)

Tema: Estresse Hídrico e Estratégias Locais

Painéis ESG – Práticas Sustentáveis na Saúde

14h | E (Ambiental)

Ellen Ribeiro (Hospital São Julião), Bruno Madallena (Ecocare)

Tema: Gestão de Resíduos e Logística Reversa

15h | S (Social)

Benedito Nunes (FIC), Celso Regis (OCB/MS)

Tema: Felicidade, Saúde e Bem-Estar no Ambiente Colaborativo

16h30 | G (Governança)

Juliana Guelfi (Compliance Unimed CG), Dra. Marcela Ramone (Diretora Técnica Hospital Unimed CG)

Tema: Governança Clínica e Atendimento Ético

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também