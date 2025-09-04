Menu
Menu Busca quinta, 04 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Unimed CG promove 2º Fórum de Sustentabilidade com programação aberta ao público

As inscrições podem ser feitas online e de forma gratuita

04 setembro 2025 - 13h50Sarah Chaves    atualizado em 04/09/2025 às 14h06

A Unimed Campo Grande realiza, nos dias 11 e 12 de setembro, a 2ª edição do Fórum de Sustentabilidade, com o tema: “Saúde Sustentável: O Caminho para um Futuro Verde, Inclusivo e Ético”, em compromisso com as diretrizes ESG (Ambiental, Social e Governança).

O evento tem como objetivo promover diálogos estratégicos, troca de experiências e disseminação de boas práticas sustentáveis no setor da saúde.

Neste ano é a programação aberta ao público no dia 12 de setembro (sexta-feira), a partir das 8h, no Bioparque Pantanal. A entrada é gratuita e voltada a profissionais da saúde, estudantes, gestores públicos, pesquisadores e demais interessados em sustentabilidade e bem-estar coletivo.

As inscrições podem ser feitas pelo link: https://unimed.me/051/forumesg-dia12.

“Estamos comprometidos em tornar a sustentabilidade um pilar vivo na nossa atuação. O Fórum é uma forma de materializar esse compromisso”, afirma o presidente da Unimed CG, Dr. Eduardo Kawano.

Programação

11/09 – Evento exclusivo para médicos cooperados e convidados
Auditório da OCB/MS |  A partir das 18h30

Avanços da Sustentabilidade para a Saúde do Setor
Dr. Maurício Simões Corrêa (Presidente da Unimed MS e Secretário de Estado de Saúde de MS)

Judicialização da Saúde e o Equilíbrio Econômico
Dr. Clênio Schulze (Juiz Federal)

12/09 – Programação aberta ao público
Bioparque Pantanal | A partir das 8h | Entrada gratuita

Painéis Temáticos – Impactos Globais em Saúde e Sustentabilidade

9h | Biodiversidade
Danila Frias, Márcia Cardeal (SES)
Tema: Saúde Integrada, “One Health” e Farmácia Viva

10h | Mudança do Clima
Dr. Luiz Carlos (Fiocruz), Dra. Haydée Marina do Valle (Unimed CG)
Tema: Alterações Climáticas no Pantanal e Impactos na Saúde

11h | Recursos Hídricos
Marcelo Hartman (Unimed Poá), Dr. Rodrigo Quadros (Unimed CG)
Tema: Estresse Hídrico e Estratégias Locais

Painéis ESG – Práticas Sustentáveis na Saúde

14h | E (Ambiental)
Ellen Ribeiro (Hospital São Julião), Bruno Madallena (Ecocare)
Tema: Gestão de Resíduos e Logística Reversa

15h | S (Social)
Benedito Nunes (FIC), Celso Regis (OCB/MS)
Tema: Felicidade, Saúde e Bem-Estar no Ambiente Colaborativo

16h30 | G (Governança)
Juliana Guelfi (Compliance Unimed CG), Dra. Marcela Ramone (Diretora Técnica Hospital Unimed CG)
Tema: Governança Clínica e Atendimento Ético

Reportar Erro
Unimed 12 de setembro

Deixe seu Comentário

Leia Também

JD1TV: Lançamento de teaser de "O Morro dos Ventos Uivantes" gera críticas
Geral
JD1TV: Lançamento de teaser de "O Morro dos Ventos Uivantes" gera críticas
O autor do crime foi preso instantes depois
Justiça
Homem é condenado a 24 anos de prisão por executar o "Opalão do PCC" em Campo Grande
Regina Duarte deixa evento de cadeira de rodas
Geral
Regina Duarte deixa evento de cadeira de rodas
Condenado por negociar drogas com traficante, ex-PM de MS entra com pedido de absolvição
Polícia
Condenado por negociar drogas com traficante, ex-PM de MS entra com pedido de absolvição
Celso Poli
Geral
Morre Celso Poli, fundador do Zagaia Eco Resort de Bonito
Atendimentos em Porto Murtinho (MS) -
Interior
União firma acordo para facilitar acesso a benefícios do INSS a indígenas em MS
Fórum de Dourados -
Interior
TJMS entrega Fórum de Dourados após reforma de R$ 2,57 milhões
Brinquedos recuperados -
Polícia
Traficante é preso na região norte e PM recupera brinquedos furtados de creches
Arma localizada que teria sido usada no tiroteio e na morte de Silas e Aysla
Justiça
Acusado de envolvimento na morte de adolescentes pede mudança de presídio por "medo"
Giorgo Armani fecha desfile em Dubai
Geral
Morre ícone da moda, Giorgio Armani

Mais Lidas

Cabo da PMMS, Marcelo Goes dos Santos -
Justiça
Cabo da PMMS é condenado por constrangimento ilegal em abordagem em Campo Grande
Ele foi achado sem vida na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Fotógrafo morre de overdose em Campo Grande
Marli Josefa era lotada no presídio feminino de Campo Grande
Polícia
Policial penal morre após sentir fortes dores na cabeça em Campo Grande
O suspeito foi preso na manhã de ontem
Polícia
Preso por estupro de menino de 11 anos é jornalista e assessor de hospital em Campo Grande