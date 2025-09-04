Unimed CG promove 2º Fórum de Sustentabilidade com programação aberta ao público

A Unimed Campo Grande realiza, nos dias 11 e 12 de setembro, a 2ª edição do Fórum de Sustentabilidade, com o tema: “Saúde Sustentável: O Caminho para um Futuro Verde, Inclusivo e Ético”, em compromisso com as diretrizes ESG (Ambiental, Social e Governança).
O evento tem como objetivo promover diálogos estratégicos, troca de experiências e disseminação de boas práticas sustentáveis no setor da saúde.
Neste ano é a programação aberta ao público no dia 12 de setembro (sexta-feira), a partir das 8h, no Bioparque Pantanal. A entrada é gratuita e voltada a profissionais da saúde, estudantes, gestores públicos, pesquisadores e demais interessados em sustentabilidade e bem-estar coletivo.
As inscrições podem ser feitas pelo link: https://unimed.me/051/forumesg-dia12.
“Estamos comprometidos em tornar a sustentabilidade um pilar vivo na nossa atuação. O Fórum é uma forma de materializar esse compromisso”, afirma o presidente da Unimed CG, Dr. Eduardo Kawano.
Programação
11/09 – Evento exclusivo para médicos cooperados e convidados
Auditório da OCB/MS | A partir das 18h30
Avanços da Sustentabilidade para a Saúde do Setor
Dr. Maurício Simões Corrêa (Presidente da Unimed MS e Secretário de Estado de Saúde de MS)
Judicialização da Saúde e o Equilíbrio Econômico
Dr. Clênio Schulze (Juiz Federal)
12/09 – Programação aberta ao público
Bioparque Pantanal | A partir das 8h | Entrada gratuita
Painéis Temáticos – Impactos Globais em Saúde e Sustentabilidade
9h | Biodiversidade
Danila Frias, Márcia Cardeal (SES)
Tema: Saúde Integrada, “One Health” e Farmácia Viva
10h | Mudança do Clima
Dr. Luiz Carlos (Fiocruz), Dra. Haydée Marina do Valle (Unimed CG)
Tema: Alterações Climáticas no Pantanal e Impactos na Saúde
11h | Recursos Hídricos
Marcelo Hartman (Unimed Poá), Dr. Rodrigo Quadros (Unimed CG)
Tema: Estresse Hídrico e Estratégias Locais
Painéis ESG – Práticas Sustentáveis na Saúde
14h | E (Ambiental)
Ellen Ribeiro (Hospital São Julião), Bruno Madallena (Ecocare)
Tema: Gestão de Resíduos e Logística Reversa
15h | S (Social)
Benedito Nunes (FIC), Celso Regis (OCB/MS)
Tema: Felicidade, Saúde e Bem-Estar no Ambiente Colaborativo
16h30 | G (Governança)
Juliana Guelfi (Compliance Unimed CG), Dra. Marcela Ramone (Diretora Técnica Hospital Unimed CG)
Tema: Governança Clínica e Atendimento Ético