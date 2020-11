Universidade Federal do Paraná detecta dois cães com coronavírus

Sarah Chaves com informações do G1

A Universidade Federal do Paraná (UFPR), confirmou nesta segunda-feira (23), que dois cachorros testaram positivo para presença do novo coronavírus no organismo em Curitiba.

De acordo com o professor Alexander Biondo, coordenador de um projeto de testagem em animais em seis capitais do Brasil, a pesquisa apontou, até o momento, que os animais não desenvolvem a Covid-19 e nem transmitem para humanos.

De acordo com a universidade, estes são os primeiros casos confirmados em cães pelo projeto, que é único no Brasil. O estudo acontece em Curitiba (PR), Belo Horizonte (MG), Campo Grande (MS), Recife (PE), São Paulo (SP) e Cuiabá (MT).

O projeto coordenado pela universidade já ajudou a detectar o primeiro caso de infecção em um gato, em Cuiabá.

De acordo com a UFPR, apesar dos primeiros resultados positivos, não existe nenhum caso confirmado de cães e gatos transmissores do vírus ou com registro da doença Covid-19. "Os animais tiveram sintomas muito leves, e são casos em que os tutores têm uma relação muito próxima com os cães. Até o momento, o que podemos dizer é que os cachorros não participam do ciclo de transmissão do vírus", afirmou o coordenador do estudo, Alexander Biondo.

O professor reforçou que é recomendável que os tutores com Covid-19 devem praticar o distanciamento dos animais e o usar máscara na presença dos pets.

