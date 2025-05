Usina Laguna é a nova produtora de açúcar para exportação em MS

Com investimentos que somam R$ 105 milhões, a Usina Laguna em Batayporã expande sua operação e passará a produzir açúcar, que vai além da sua já estabelecida produção de etanol e bioeletricidade gerados a partir da cana, agregando um novo aliado nas exportações do Mato Grosso do Sul.



A estimativa anual de abril de 2025 a março de 2026 é processar até 120 mil toneladas do açúcar tipo VHP (Very High Polarization), destinado para exportação. O espaço também conta com um armazém para 54 mil toneladas do produto.

Romildo Cunha, Diretor Comercial da Usina Laguna, destacou geração de empregos que tem sua mão-de-obra concentrada nos municípios de Batayporã, Nova Andradina e Taquarussu e avanço na cogeração de energia elétrica (bioeletricidade). “Essa expansão não apenas consolida nossa operação, mas também reforça a nossa parceria com Batayporã e toda a região, onde geramos empregos, impulsionamos a economia, com uma importante contribuição para o desenvolvimento local”, destaca.



A usina já era autossuficiente em energia e no último ano (2024) investiu na ampliação de capacidade de geração para 75 mil MWh/ano (Megawatt-hora) com 50 mil MWh/ano comercializados e distribuídos no Sistema Interligado Nacional (SIN), alimentando a rede com energia limpa e renovável.

A Usina Laguna deve alterar o seu mix de produção na safra em andamento, priorizando o açúcar (55%) em relação ao etanol (45%). A expectativa para essa temporada é processar 1,65 milhão de toneladas de cana, 65 milhões de litros de etanol, 120 mil toneladas de açúcar e 40 mil MWh de bioeletricidade.



