Usina Passa Tempo pega fogo em Rio Brilhante

Um incêndio de grandes proporções está acontecendo na manhã desta terça-feira (17) em Rio Brilhante, na usina Passa Tempo, que fica a 149 km de Campo Grande.

Segundo informações do Rio Brilhante em Tempo Real, o fogo está concentrado no reservatório de álcool da usina, e movimenta um grande número de pessoas para conter as chamas..

Brigadista de incêndio e bombeiros, estão no local tentando conter o fogo. Segundo o internauta, no domingo outro incêndio foi registrado no local.

Nota

A Biosev confirma que um tanque de etanol da Unidade Passa Tempo (MS) pegou fogo nesta terça-feira, dia 17. A empresa informa que, tão logo identificou o incidente, acionou o protocolo de emergência para garantir a segurança de todos os colaboradores. O local foi evacuado, a Brigada de Incêndio e Corpo de Bombeiros foram acionados e estão no local para controlar as chamas e resfriar a área.

A companhia reitera que investe constantemente na segurança de seus processos e atua na prevenção e mitigação de riscos. Dessa forma, esclarece que irá colaborar com as autoridades competentes na apuração e identificação das causas do incêndio e prestará todos os esclarecimentos necessários.

