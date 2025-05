Uso da assinatura eletrônica GOV.BR cresce 92% em 2025

O uso da assinatura eletrônica avançada GOV.BR quase dobrou em 2025, registrando um crescimento de 92% em relação ao mesmo período do ano passado.

De acordo com balanço divulgado na última quarta-feira (28) pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), a ferramenta foi utilizada mais de 75 milhões de vezes entre janeiro e maio. Em 2024, no mesmo intervalo, foram registrados 39 milhões de assinaturas.

Somente no mês de abril deste ano, o número de documentos assinados digitalmente ultrapassou 16 milhões, reforçando a crescente adesão dos brasileiros à digitalização de serviços públicos.

A assinatura eletrônica GOV.BR permite que usuários assinem documentos digitais com validade jurídica, dispensando o uso de papel, deslocamentos e autenticações presenciais.

Para o secretário de Governo Digital, Rogério Mascarenhas, a praticidade é um dos principais fatores que explicam a alta: “A ferramenta permite que a pessoa assine documentos de uma forma simples e rápida em qualquer lugar, no computador ou no celular. Isso evita deslocamentos e custos desnecessários para as pessoas.”

Além da conveniência, a plataforma também se destaca pela segurança. Segundo Mascarenhas, a assinatura eletrônica tem validade jurídica conforme a legislação brasileira e garante a integridade dos documentos.

A funcionalidade está disponível para usuários com conta de nível Prata ou Ouro no GOV.BR, classificação que garante maior segurança na identificação digital dos cidadãos.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também