Usuários poderão reprodizir vídeos da Netflix pelo WhatsApp

O aplicativo de mensagens WhatsApp postou em seu Twitter que está trabalhando em novos recursos. Pelo menos quatro novidades devem ser liberadas em breve para os usuários.

Entre as novidades estão novos emojis, um recente beta do aplicativo de menagens WhatsApp revelou a função na versão do app para o sistema operacional Android.O update deve ser disponibilizado ainda neste ano, provavelmente em dezembro, de acordo com a página Emojipedia.

O aplicativo de mensagens instantâneas também trabalha em novo recurso para os usuários da Netflix. Será possível reproduzir vídeos da plataforma de streaming diretamente no Whatsapp muito em breve.

Quando for compartilhado um link compatível, a plataforma mostrará uma miniatura grande, com o ícone Play. Ao tocar, a plataforma mostrará o vídeo no aplicativo (sem abrir o app Netflix).

O tema escuro, ou noturno será uma das novidades do app, que enviou recentemente uma nova atualização por meio do programa beta do Google Play. A novidade deve ser liberada em breve para os usuários.

Versão business

A versão business do WhatsApp para o sistema operacional Android receberá novos recursos ainda este ano. Uma atualização beta conta com novas referências sobre o recurso contas vinculadas.

O recurso permitirá vincular uma conta a serviços externos, por exemplo, com o Facebook. Além disso, o app também removerá completamente a ícone da câmera na versão, substituindo por um nova guia de início.

