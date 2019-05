Usuários reclamam de excesso de ligações e Claro tem 15 linhas bloqueadas

A Superintendência para Orientação de Defesa do Consumidor (Procon-MS), bloqueou 15 linhas da empresa de telefonia Claro e instaurou processos administrativos devido ao elevado número de ligações de telemarketing. O fato é considerado perturbação ao usuário que, de acordo com a lei, não é obrigado a tolerar esse tipo de abordagem.

Para se ter ideia do volume de ligações realizadas, somente em quatro dias diferentes, foram determinados bloqueios de 15 linhas, evitando o recebimento de ligações excessivas da Claro, o que é classificado como publicidade abusiva. As reclamações de consumidores que tiveram seus números bloqueados para recebimento de ligações foram realizados por meio do link “bloqueio de telemarketing” , no site oficial do Procon Estadual ( procon.ms.gov.br ).

De acordo com o Procon, para solicitar o bloqueio, o cidadão está amparado pelo Código de Defesa do Consumidor e pela lei estadual 3.641 de fevereiro de 2009, que instituiu o cadastro para bloqueio de ligações de telemarketing (bloqtel) no âmbito de Mato Grosso do Sul. As pessoas que desejarem se beneficiar do serviço de bloqueio, deverão se cadastrar e, para isso, utilizar o site do Procon Estadual.

Deixe seu Comentário

Leia Também