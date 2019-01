Vagas de emprego para início imediato são falsas, alerta Unimed

Saiba Mais Polícia Mulher é ameaçada e denuncia ex que esperava encomenda de notas falsas

A Unimed Campo Grande informou nesta terça-feira (29) que anúncios com número grande de vagas e em tom de urgência publicados em seu nome no Facebook são falsos e, possivelmente, se tratam de fraudes, pois esse tipo de divulgação não é compatível com o praticado pela área de Gestão de Pessoas da Cooperativa.

A instituição ressalta que todas as oportunidades são disponibilizadas no site e na página oficial no Linkedin. As vagas ainda são listadas com os requisitos para contratação e os processos são finalizados após a realização das etapas estipuladas.

Alerta

Os posts falsos que contém links podem infectar o computador com vírus para coletar informações sigilosas por meio de sites desconhecidos ou arquivos de download.

Por isso, é importante desconfiar e tomar as devidas precauções sempre que a oferta te levar a um site desconhecido, cobrar pela vaga, ligar rapidamente após a candidatura e/ou se oferecer uma vaga sem muitas descrições.

Saiba Mais Polícia Mulher é ameaçada e denuncia ex que esperava encomenda de notas falsas

Deixe seu Comentário

Leia Também