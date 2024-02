Vai apostar? Mega-Sena pode pagar prêmio de R$ 76 milhões nesta terça-feira

A Mega-Sena não teve apostas vencedoras nos últimos sorteios e em decorrência disso, o prêmio máximo foi acumulando e nesta terça-feira (30), pode pagar uma quantia de R$ 76 milhões para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.682.

No sorteio realizado no último sábado (27), ninguém acertou as dezenas sorteadas. Relembre quais foram: 10 - 20 - 30 - 42 - 47 - 53.

Para a aposta simples, com apenas seis dezenas, que custa R$ 5, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

As apostas podem ser feitas até as 18h (horário de Mato Grosso do Sul) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet.

O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

