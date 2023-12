Vai apostar? Milu, o gato vidente, escolhe números para a Mega da Virada; veja quais

O “gato vidente” Milu, que acertou previsões como o título do São Paulo pela Copa do Brasil e até mesmo repescagem no BBB 23, deu sua previsão para quais números serão escolhidos na Mega da Virada, que neste ano sorteia R$ 570 milhões.

O bichano, que faz sucesso nas redes sociais, foi resgatado pelo frentista Natan Antônio Pinheiro, de 29 anos, após ter sido abondado com pouco mais de uma semana de vida. O nome é homenagem a uma música do sertanejo Gusttavo Lima.

Para a escolha das dezenas, Natan espalhou números de 1 a 60 pelo chão da sala, de maneira aleatória, cada um com um grão de ração em cima dele, e deixou o bichinho escolher os seis números.

As dezenas previstas por Milu como ganhadoras foram: 08 – 21 – 28 – 49 – 51 – 55.

Histórico de previsões

Ao portal g1, o tutor de Milu, que o ajudou a se recuperar de crises de ansiedade e de depressão com a gravação dos vídeos, contou que decidiu colocar Milu em seus vídeos no TikTok com a chegada da Copa do Qatar.

"Em todas as Copas tinham os animais que faziam previsões, então pensei: vou gravar com o Milu. No jogo entre Brasil e Sérvia o vídeo viralizou, bateu três milhões de visualizações. O pessoal abraçou a ideia, foi incrível, parece que o Milu nasceu pra isso, ele vai tranquilo no pote", disse Natan.

Com o sucesso, o dono do bichinho resolveu continuar com as gravações, com Milu acertando a repescagem quem voltaria para o BBB 23, classificações na Copa do Mundo e Paulistão, além dos ganhadores em jogos da Copa do Brasil.

Confira o vídeo do gatinho escolhendo os números para a Mega da Virada deste ano:

Milu o gato vidente na mega da virada #miluogatovidente pic.twitter.com/gI3L7153x8 — Milu o Gato Vidente ‍ (@Milugatovidente) December 20, 2023

