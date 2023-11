'Vai liberar esse c*zinh0 quando?': Antonio Fagundes em vídeo e diverte a web

Antonio Fagundes está dando o que falar nesta segunda-feira (6). É que o ator protagonizou um vídeo do Porta dos Fundos, que viralizou na web, para incentivar a prevenção do câncer de próstata, onde faz perguntas, um tanto surpreendentes e diretas, sobre o problema. “Quando você vai liberar esse cu?”, questionou em uma das imagens.

“Novembro está chegando e com ele a campanha de Novembro Azul. A pergunta que fica é: quando você vai liberar esse cu aí? Colocar o cu pra jogo é a melhor forma de se prevenir dessa doença. Logo, deixar um profissional cutucar o seu cuzinho é a melhor escolha para uma vida saudável”, completou.

Com o modo sincerão ativado, Fagundes usou de brincadeiras e trocadilhos para passar a mensagem, que é bastante séria, alertando que é muito importante diagnosticar o problema precocemente. “Você sabia que a cada 38 minutos morre alguém por câncer de próstata?”, falou deixando a reflexão.

Sérgio Mallandro compartilhou o recado e disparou: “Rá eu vivi pra ver meu amigo dando esse tipo de conselho!”. Já outro, lembrou que perdeu parentes para a doença: “Eu vi meu pai e meu avô morrerem por causa de câncer de próstata. 1000x um dedo no butico a sofrer o que meu pai e meu avô sofreram!”.

E tiveram alguns que acharam se tratar de Inteligência Artificial: “Por favor, alguém me diz que é IA!”, “Em tempos de IA, eu começo a duvidar de tudo”. E houve quem tenha achado graça: “É uma cilada Bino”, “O meme tá pronto”, “Foi bem didático, afinal por o fiofó pro jogo é apenas uma forma de amar a vida” e “Falou tudo! É só cutucar o butico?”.

Sérgio Mallandro compartilhou o recado e disparou: “Rá eu vivi pra ver meu amigo dando esse tipo de conselho!”. Já outro, lembrou que perdeu parentes para a doença: “Eu vi meu pai e meu avô morrerem por causa de câncer de próstata. 1000x um dedo no butico a sofrer o que meu pai e meu avô sofreram!”.

De acordo com o Ministério da Saúde, o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais incidente na população masculina em todas as regiões do país, atrás apenas dos tumores de pele não melanoma. No Brasil, estimam-se 71.730 novos casos de câncer de próstata por ano para o triênio 2023/2025. Atualmente, é a segunda causa de óbito por câncer na população masculina.

Assista ao vídeo:

Deixe seu Comentário

Leia Também