Vai participar? Veja dicas de alimentação antes de encarar Corrida do Pantanal

Saiba Mais Esportes Reunião de alinhamento prepara quase 1.000 trabalhadores da Corrida do Pantanal

A Corrida do Pantanal está chegando e, para garantir o melhor desempenho, a nutricionista do Sesi, Thayná Gil Santos, destaca a importância da alimentação equilibrada e hidratação nos dias que antecedem a prova. Ela recomenda priorizar frutas, carboidratos de qualidade (como arroz, batata, mandioca e aveia), feijão, carnes magras e vegetais cozidos, evitando frituras, alimentos gordurosos e de risco, como peixe cru e frios.

Atletas que vão correr 10 km devem aumentar o consumo de carboidratos três dias antes da prova, enquanto os de 21 km devem fazer isso durante toda a semana para garantir energia suficiente. No dia da corrida, o ideal é uma refeição leve, com alimentos de fácil digestão como pão com geleia, banana ou mamão com mel, evitando proteínas e fibras.

Para os corredores de 21 km, a nutricionista indica o uso de gel de carboidrato a cada hora de corrida. Após a prova, a alimentação deve ser regarada começando uma semana antes da prova, para focar na recuperação muscular, combinando carboidratos e proteínas, como pão com ovos ou iogurte com frutas.

A hidratação é fundamental, especialmente devido ao calor em Campo Grande. Thayná recomenda beber água ao longo do dia, cerca de 40 ml por quilo de peso corporal, evitando álcool na véspera da prova. Seguir essas orientações ajuda a melhorar a performance e reduzir riscos.

Sesi Esporte oferece planos acessíveis

O Sesi Esporte oferece planos personalizados e acessíveis para corrida, funcional e nutrição, com atendimento 100% online. Os treinos são elaborados por especialistas para atender a todos os níveis, do iniciante ao experiente. Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone ou pelo site oficial.

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes Reunião de alinhamento prepara quase 1.000 trabalhadores da Corrida do Pantanal

Deixe seu Comentário

Leia Também