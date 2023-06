Vai passar pela BR-163? Veja os trechos com obras e serviços

Trechos da BR-163/MS operam com operações pare-e-siga nesta terça-feira (30), informa a CCR MSVia. O tráfego fica interditado em uma das faixas enquanto o mesmo flui pela outra, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul, devido à realização de obras e serviços de melhoria da pista. Os locais estão sinalizados.

Os usuários devem respeitar a sinalização e a presença de operários nas imediações da pista. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas, retornando tão logo pare de chover.

Pontos com desvio de tráfego:

São Gabriel do Oeste – no km 612;

Dourados – entre os kms 273 e 271;

Pontos com pare-e-siga:

Sonora – no km 831;

Rio Verde de MT – no km 692;

Campo Grande – no km 462

Nova Alvorada do Sul – no km 418 e no km 392;

Douradina – no km 298;

Caarapó – no km 211;

Juti – no km 150;

Eldorado – no km 65.

Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real.

