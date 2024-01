Vai pegar a estrada? Confira as interdições na BR-163 em MS

A BR-163/MS opera no sistema d interdição do tráfego em uma das faixas enquanto flui pela outra, de forma alternada, nos sentidos Norte e Sul, devido à realização de obras e serviços de melhoria da pista nesta segunda-feira (22).

ACCR MSVia informa que os locais estão sinalizados e os motoristas devem ficar atentos aos pontos de interdição, reduzindo a velocidade para melhor fluidez do tráfego. Em caso de chuvas, as obras serão suspensas.

Veja abaixo os locais em obras:

Pontos com desvio de tráfego

Sonora - entre os kms 825 e 824;

Bandeirantes/Rochedo - entre os kms 539 e 538;

Jaraguari - no km 527;

Campo Grande - no km 479;

Dourados - entre os kms 275 e 271 e no km 255;

Itaquiraí - no km 78;

Pontos com pare-e-siga:

Coxim - entre os kms 746 e 745 e entre os kms 744 e 743;

Rio Verde de Mato Grosso - no km 726;

Bandeirantes - entre os kms 557 e 556, entre os kms 541 e 540 e entre os kms 537 e 536;

Campo Grande - no km 426;

Nova Alvorada do Sul - no km 412;

Rio Brilhante - entre os kms 324 e 323, entre os kms 319 e 318 e entre os kms 317 e 316

Douradina - entre os kms 306 e 305 e no km 292;

Dourados - no km 252 e no km 239;

Naviraí - entre os kms 137 e 136;

Mundo Novo - no km 14 e no km 3.



Acompanhe a evolução da situação de tráfego da BR-163/MS por meio do site www.msvia.com.br em tempo real, ou ligue para o Disque CCR MSVia pelo 0800 648 0163.

