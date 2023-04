"Vai ser um desertor", jovem diz que fugiu de casa para não servir ao Exército

O jovem Vinicius Gabriel Siqueira, de 18 anos, que sumiu no sábado (22) entrou em contato com a família para dizer que está bem e que realmente não quer servir ao período obrigatório do Exército.

Ao JD1 Notícias, a mãe do rapaz, Dayane Suellen Campo, contou envergonhada que o menino nunca teve o sonho de servir, pois isso era um desejo dos pais. “Não quer ficar no quartel quer viver a vida do jeito dele. Disse que não vai voltar a servir e vai ser um desertor mesmo”, contou.

Vinicius teria entrado em contato depois de ver as publicações da família e dos amigos nas redes sociais, ao ser dado como desaparecido no sábado.

A suspeita da família de que o jovem teria fugido para ir ficar com a namorada, que mora em São Paulo, se concretizou depois que ele ligou informando que ‘está bem, vivo e forte’ ao lado da amada.

