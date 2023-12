Após caminhão pegar fogo, família faz vaquinha para ajudar caminhoneiro

Após ter o caminhão destruído pelas chamas, a família do caminhoneiro José de Araujo, de 78 anos, organizou uma vaquinha online para arrecadar dinheiro para a pagar as despesas do veículo.

Caminhoneiro há 40 anos, 'seu' José comprou o caminhão em 2021, com esforço e suor de muito trabalho. "Sempre muito trabalhador, muito querido, muito esforçado… é uma tristeza profunda pra nós, familiares, ver ele perdendo esse bem que ele tanto trabalhou para comprar", disse a sobrinha.

Segundo ela, eles ainda não sabem como o fogo começou. "Veio de cima, acreditamos ter dado um curto no Interclima. Em 3 minutos, o fogo já havia tomado conta e não tinha mais o que se fazer. No momento que iniciou o fogo, ele estava próximo a parte traseira do caminhão e não foi possível ver a fumaça saindo da cabine, quando viu, já era tarde", detalhou ela.

De acordo com a família, é com valores dos fretes que ele mantém a casa e paga as contas. O caminhão ainda deixou contas, parcelas que precisam ser pagas. "Não tinha seguro. Não sabemos ainda se terá como arrumar esse estrago. Por conta do final de ano, muitas oficinas já estão fechadas e só iremos saber se terá conserto em 2024".

Segundo ainda a família, o objetivo é conseguir arrecadar o máximo para poder arcar com o conserto (se houver) e poder pagar as parcelas que ficaram. "Ele é apaixonado por caminhão e pela vida nas estradas! Agradecemos a Deus pela vida dele e principalmente por nada ter acontecido com ele, mas sabemos a dor que ele está sentindo. Que Deus abençoe cada um que puder ajudar", finalizaram.

Aqueles que puderem ajudar na causa, podem doar pela Vakinha Online.

