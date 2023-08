Valor do pedágio na BR-163 fica mais caro a partir desta sexta-feira

A partir de hoje (18), nove trechos da BR-163 em Mato Grosso do Sul terão um aumento de 16,82% em suas tarifas de pedágio. A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) aprovou o reajuste da TBP (Tarifa Básica de Pedágio) do trecho explorado pela Concessionária MSVia.

Com os novos valores, as tarifas básicas (veículos de passeio) variam de R$ 6,00 a R$ 9,10, enquanto as motocicletas pagam a metade.

Segundo o decreto da ANTT, o reajuste corresponde à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) que indicou o percentual de 16,82%. A concessionária MSVia administra a rodovia desde 2014.

Os reajustes valem para as praças de pedágio:

P1 (Mundo Novo);

P2 (Itaquiraí/Naviraí);

P3 (Caarapó);

P4 (Rio Brilhante);

P5 (Campo Grande);

P6 (Bandeirantes/Rochedo/Jaguari);

P7 (São Gabriel do Oeste/Camapuã);

P8 (Rio Verde de Mato Grosso);

P9 (Pedro Gomes/Sonora).

Antes do reajuste, o trecho mais caro da rodovia era o de Campo Grande – com tarifa de R$ 7,80 para veículos de passeio. Esse valor agora passa a R$ 9,10. Já o mais barato era de R$ 5,10 em Mundo Novo; o novo valor nesse pedágio será R$ 6,00.

Para veículos pesados de seis eixos, as tarifas vão variar entre R$ 36 e R$ 54,60, segundo o novo tabelamento.

Em nota, a MSVia informou que a Concessionária continua normalmente com o atendimento 24 horas aos usuários por meio do Serviço de Atendimento ao Usuário, SAU, e todo o aparato que ele envolve.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android

Deixe seu Comentário

Leia Também