Van dos Direitos estará no Jardim Vida Nova neste sábado (26)

Neste fim de semana, o atendimento jurídico disponibilizado por meio da van dos Direitos, serviço prestado pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul ocorrerá no sábado (26), das 8h às 12h, na Escola Municipal Nerone Maiolino (Rua Maraú, sem número), no Jardim Vida Nova de Campo Grande.

A ação faz parte do mutirão 'Todos em Ação' e atende os mais diversos públicos que estejam em vulnerabilidade, como pessoas em situação de rua, moradores de zonas rurais e assentamentos, ribeirinhos, quilombolas e povos indígenas.

No último ano, foram mais de 1,2 mil atendimentos realizados por meio da Van dos Direitos.

Serviço:

Endereço: Rua Maraú, s/nº – Jardim Vida Nova

Data: 26 de abril de 2025

Horário: das 8h às 12h

