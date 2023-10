Vândalo invade igreja e destrói imagem de de Nossa Senhora do Carmo com picareta

As imagens de Nossa Senhora do Carmo e de São João Batista foram destruídas com golpes de picareta na noite do último domingo (1º) na Igreja Matriz de Sete Barras, no Vale do Ribeira, em São Paulo.

O autor do ato de intolerância religiosa até mesmo deixou o instrumento utilizado no ataque cravado na imagem de Nossa Senhora do Carmo, que é considerada histórica e estava no local há 123 anos.

O ato de vandalismo só foi notado na manhã da segunda-feira (2), quando o padre Francisco Rodrigues Rocha Neto abriu o templo e constatou a destruição das imagens e as hóstias jogadas pelo chão da igreja.

“Deparei-me com um cenário de horror, com as imagens mais preciosas todas quebradas, o nosso sacrário profanado, as hóstias consagradas espalhadas pelo chão”, afirmou o padre.

As estatuas foram levadas para um restaurador, que avaliará se é possível recuperar as imagens.

A Polícia Civil de São Paulo investiga a autoria do ataque.

