Vanessa será velada em despedida na Câmara Municipal de Campo Grande

O velório e despedida da jornalista Vanessa Ricarte, está previsto para ocorrer às 13h desta quinta-feira (13) na Câmara Municipal de Campo Grande, no Plenário Oliva Enciso da Casa de Leis. Depois disso, seu corpo será transladado para Três Lagoas, sua cidade natal, onde irá acontecer o sepultamento.

O vereador Epaminondas Neto, o Papy, presidente da Casa de Leis, lamentou a perda e reforçou a necessidade de medidas urgentes para enfrentamento à violência contra as mulheres. “Hoje fomos surpreendidos com a trágica notícia do falecimento da jornalista Vanessa, que foi servidora pública municipal, que fazia importante trabalho no jornalismo em Campo Grande. Infelizmente, mais uma mulher vítima de feminicídio. Nós da Câmara nos solidarizamos, com a família e amigos por esta perda irreparável desta grande jornalista”.

Vanessa Ricarte tinha 42 anos e foi assassinada a facadas pelo ex-noivo Caio Nascimento, dias antes de seu aniversário. O autor, foi preso em flagrante, na noite de quarta-feira (12). A jornalista trabalhava Ministério Público do Trabalho de Mato Grosso do Sul, também já trabalhou na assessoria de imprensa da prefeitura.

