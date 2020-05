Vânia é a primeira mulher a concorrer a presidência do Crea-MS

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul (Crea-MS) tem, pela primeira vez na história, uma mulher concorrendo à presidência. A engenheira agrimessora Vânia Mello colocou seu nome para disputar a eleição para comandar o órgão.

Vânia vai além do ineditismo de uma mulher concorrer ao cargo e destaca que quer ganhar pelas propostas e pela experiência e trabalho prestado. “Quero dar visibilidade e manter a transparência sobre as ações do Conselho. O investimento em comunicação é essencial para mostrar a importância do profissional de engenharia para a sociedade”, comentou.

Uma das propostas de Vânia também é fortalecer a participação dos jovens profissionais no Sistema Confea/Crea/Mútua, intensificar as ações educativas de fiscalização, transformar a Inspetoria de Dourados em Subsede e outras ações e projetos que visam o fortalecimento da classe e do Crea-MS.

Mútua

A candidata, que é diretora geral licenciada da Mútua, a Caixa de Assistência Social do Crea, atendeu a principal demanda dos associados em seu mandato: o plano de saúde, que foi contratado naquele período. Vânia também fez com que o número de adesão de pessoas à Mútua aumentasse. Ela está apoiando Valter Almeida para substituí-la. “Nesse momento, estou em licença da diretoria, mas Valter tem propostas que consolidam as decisões que tomei frente à Mútua”, aponta.

Valter quer implantar um software para gerir o plano de saúde implantado por Vânia. Ele também tem suas propostas focadas na comunicação e nas parcerias com entidades de classe e instituições de ensino. Campanha e orientação para negociação de débitos estão entre as propostas de Valter, junto à conclusão de revitalização da sede. Processos digitais, revisão geral dos benefícios, entre outras proposições, estão nas propostas.

Conheça a candidata

Vânia Mello é candidata à presidência do Crea-MS na chapa “Avante Crea”, com o número 34. Ela é engenheira agrimensora, especialista em Geociências e Mestre em Meio Ambiente e Desenvolvimento Regional. Está na Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural) desde 1992, atuando como engenheira, foi também professora universitária. No Crea, foi diretora Administrativa e conselheira por quatro mandatos. Foi presidente da Asmea (Associação de Engenheiros Agrimensores de Mato Grosso do Sul), entidade que representa os engenheiros agrimensores e do IEMS (Instituto de Engenharia de Mato Grosso do Sul). Como profissional possui vários trabalhos técnicos publicados, inclusive internacionalmente.

Eleições

As eleições do Crea-MS foram prorrogadas para o dia 15 de julho de 2020. Até a semana passada, os profissionais iriam às urnas no dia 3 de junho. A mudança foi ocasionada pela pandemia.

