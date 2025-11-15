Menu
Menu Busca sábado, 15 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Gov Soja Nov25
Geral

Vaquinha busca ajudar família de policial que morreu após acidente grave em Iguatemi

A morte repentina deixou a esposa, o filho de 7 anos e a bebê de apenas 6 meses sem o principal provedor da casa

15 novembro 2025 - 16h51Brenda Assis

Uma campanha solidária foi criada para amparar a família do Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Cavanha Romero, de 42 anos, que faleceu na manhã do dia 12 de novembro após um grave acidente de trânsito entre Iguatemi e Eldorado, na MS-295.

O policial militar, lotado em Iguatemi e morador de Amambai, era reconhecido pela dedicação à farda e pelo compromisso diário com a segurança da população sul-mato-grossense.

A morte repentina deixou a esposa, o filho de 7 anos e a bebê de apenas 6 meses sem o principal provedor da casa. O momento, que já é de profunda dor, torna-se ainda mais delicado pela ausência imediata de renda. Por protocolo, todas as contas bancárias do militar são bloqueadas após o falecimento e o salário de dezembro não será depositado, pois o vínculo funcional é encerrado automaticamente.

Além disso a pensão destinada à viúva e aos filhos, embora garantida por lei, costuma demorar entre 60 e 90 dias para começar a ser paga. Enquanto isso as despesas continuam como alimentação, aluguel, contas básicas, fraldas, leite, medicamentos, transporte e todas as necessidades das crianças. Para assegurar condições mínimas de estabilidade à família durante esse período crítico, foi criada uma vaquinha solidária.

O valor arrecadado será destinado integralmente à família do militar. Para fazer uma doação de qualquer valor, basta clicar aqui.

O acidente

O falecimento do Cabo Cavanha gerou comoção na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que divulgou nota oficial lamentando a perda. A instituição destacou que o militar “honrou a farda com coragem, lealdade e espírito de servir”, ressaltando seu comprometimento com a segurança e o bem-estar da sociedade. “Neste momento de dor, a Corporação se une à família, aos amigos e aos irmãos de farda, compartilhando o luto e rogando a Deus que conforte e fortaleça todos os corações”, afirmou a PMMS.

As circunstâncias do acidente ainda estão em investigação pela Polícia Civil e pela Polícia Científica. Imagens registradas no local apontam para uma possível colisão envolvendo um caminhão. Com o impacto, a viatura oficial capotou e parou às margens da rodovia, com as quatro rodas voltadas para cima.

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

Vídeo: Esposa flagra amante do marido escondida e 'presente de Deus' nega traição
Geral
Vídeo: Esposa flagra amante do marido escondida e 'presente de Deus' nega traição
Foto: Reprodução Instagram
Geral
Criança brasileira perde dois dedos em agressão dentro de escola em Portuga
Fiat Toro foi recuperada pela PMMS -
Polícia
Servidor do TJMS tem carro furtado após não pagar programa com novinho em Campo Grande
Local do crime -
Justiça
Júri desclassifica crime de 'Bafo' e réu deixa julgamento sem condenação no Aero Rancho
Foto: SAAB
Geral
Assomasul mobiliza governo para retomada de atendimentos do SIS Fronteiras
Riedel destaca estratégia de integrar meio ambiente e inclusão social durante COP30
Geral
Riedel destaca estratégia de integrar meio ambiente e inclusão social durante COP30
Donald Trump (Estados Unidos)
Economia
Diante da população insatisfeita com a economia, Trump recua em tarifas
Cantor sertanejo regata cadelinha ferida em rodovia de MS
Geral
Cantor sertanejo regata cadelinha ferida em rodovia de MS
Ações tem sobrecarregado à Justiça -
Justiça
Gestão Adriane Lopes sobrecarrega a Justiça com cobranças de IPTU contra cidadãos
Sede do TCE-MS -
Política
TCE arquiva processo e livra ex-presidente da Câmara de Selvíria de pagar R$ 47 mil

Mais Lidas

Local do crime -
Justiça
'Bafo' é julgado por envolvimento em assassinato ocorrido em 2022 no Aero Rancho
Reprodução
Cidade
Prefeitura convoca familiares de sepultados no Cemitério Santo Amaro
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Polícia
VÍDEO: Policial militar tira a própria vida após tentar matar a esposa a tiros
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas
Polícia
Atenção: Notícias sobre bandidos disfarçados de vendedores de colchões são falsas