Vaquinha busca ajudar família de policial que morreu após acidente grave em Iguatemi

Uma campanha solidária foi criada para amparar a família do Cabo da Polícia Militar Luiz Gustavo Cavanha Romero, de 42 anos, que faleceu na manhã do dia 12 de novembro após um grave acidente de trânsito entre Iguatemi e Eldorado, na MS-295.

O policial militar, lotado em Iguatemi e morador de Amambai, era reconhecido pela dedicação à farda e pelo compromisso diário com a segurança da população sul-mato-grossense.

A morte repentina deixou a esposa, o filho de 7 anos e a bebê de apenas 6 meses sem o principal provedor da casa. O momento, que já é de profunda dor, torna-se ainda mais delicado pela ausência imediata de renda. Por protocolo, todas as contas bancárias do militar são bloqueadas após o falecimento e o salário de dezembro não será depositado, pois o vínculo funcional é encerrado automaticamente.

Além disso a pensão destinada à viúva e aos filhos, embora garantida por lei, costuma demorar entre 60 e 90 dias para começar a ser paga. Enquanto isso as despesas continuam como alimentação, aluguel, contas básicas, fraldas, leite, medicamentos, transporte e todas as necessidades das crianças. Para assegurar condições mínimas de estabilidade à família durante esse período crítico, foi criada uma vaquinha solidária.

O valor arrecadado será destinado integralmente à família do militar. Para fazer uma doação de qualquer valor, basta clicar aqui.

O acidente

O falecimento do Cabo Cavanha gerou comoção na Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, que divulgou nota oficial lamentando a perda. A instituição destacou que o militar “honrou a farda com coragem, lealdade e espírito de servir”, ressaltando seu comprometimento com a segurança e o bem-estar da sociedade. “Neste momento de dor, a Corporação se une à família, aos amigos e aos irmãos de farda, compartilhando o luto e rogando a Deus que conforte e fortaleça todos os corações”, afirmou a PMMS.

As circunstâncias do acidente ainda estão em investigação pela Polícia Civil e pela Polícia Científica. Imagens registradas no local apontam para uma possível colisão envolvendo um caminhão. Com o impacto, a viatura oficial capotou e parou às margens da rodovia, com as quatro rodas voltadas para cima.

