Vaticano reafirma oposição a mudança de sexo e barriga de aluguel

O Vaticano reafirmou sua oposição a mudanças de sexo, teoria de gênero e gestação por barriga de aluguel, nesta segunda-feira (8). O escritório doutrinário do Vaticano (DDF) divulgou uma nota após uma forte resistência conservadora, especialmente na África, contra seu documento sobre questões LGBTQIA+, incluindo o apoio aos casamentos de pessoas do mesmo sexo.

Na questão da barriga de aluguel, a nota diz que esse tipo de maternidade viola a dignidade tanto da mãe de aluguel quanto da criança, tanto que o papa Francisco chamou-a de “desprezível”, e pediu uma proibição global em janeiro desse ano.

Segundo o chefe da DDF, cardeal Victor Manuel Fernández, o papa aprovou a divulgação da nota após solicitar que o documento mencionasse a pobreza, a situação dos imigrantes, a violência contra as mulheres, o tráfico humano, a guerra e outros temas.

