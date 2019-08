Vazamento de água causou abertura de cratera na Rui Barbosa

Saiba Mais Cidade Águas Guariroba deve recapear vias "machucadas", diz prefeito

Uma cratera formou-se na tarde desta segunda-feira (5) no cruzamento das ruas Rui Barbosa e Calarge, na Vila Glória danificando quatro carros que passavam pela via, um veículo ficou suspenso à beira da cratera e quase foi “engolido”.

O buraco tem aproximadamente um metro de profundidade e foi formado devido ao vazamento na rede de água. No local, segundo a Águas Guariroba, havia um vazamento não visível abaixo do asfalto. “Equipes técnicas da concessionária já estão trabalhando no conserto da tubulação e prestando toda assistência”, informou a concessionária em nota.

A Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) presta auxílio para que o trânsito corra normalmente. A Rui Barbosa é uma das principais vias que dão acesso ao centro de Campo Grande.

Saiba Mais Cidade Águas Guariroba deve recapear vias "machucadas", diz prefeito

Deixe seu Comentário

Leia Também