Veado e cobra coral são resgatados pela PMA em Dourados

Duas ocorrências com animais silvestres ocuparam Policiais Militares Ambientais de Dourados neste domingo (2). Logo pela manhã, a equipe foi acionada por um homem de 34 anos, que havia socorrido um veado vítima de atropelamento na rodovia MS 379, no Distrito de Panambi, a 10 km da cidade de Dourados.

Segundo o solicitante, o animal havia sido atropelado em frente a sua residência.

A equipe foi ao local e verificou que o veado-catingueiro estava com vários ferimentos. Ele foi imediatamente encaminhado ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), em Campo Grande, para tratamento e a possível reintrodução à natureza.

Já a captura da serpente foi feitas após um morador de 36 anos acionar a PMA, pois o réptil estaria dentro da sua casa. Uma equipe foi ao local às 22h e verificou que se tratava de uma serpente da espécie Micrurus corallinus, de acordo com a PMA, conhecida como coral-verdadeira que é extremamente peçonhenta.

O solicitante informou que quando foi abrir o portão, a serpente estava na parte interna. A serpente foi capturada pelo militares e colocada em uma caixa de contenção. Como o animal não apresentava ferimentos, ele foi solto em uma área de vegetação distante da cidade.

