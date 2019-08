Veículo capota durante transporte de pacientes para hemodiálise

Priscilla Porangaba, com informações do Dourados News

Um acidente levou susto a pacientes da rede de saúde de Itaporã na tarde de segunda-feira (19) na MS-157, próximo ao acesso a um frigorífico no distrito de Carumbé.

O motorista do veículo do município perdeu o controle da direção e capotou. Não há a informação do que teria causado o acidente. O condutor sofreu um corte no braço e não precisou ser internado.

A paciente que o acompanhava não se feriu, ela foi avaliada no hospital municipal de Itaporã e em seguida seguiu sua viagem para hemodiálise em um outro veículo da gerência de saúde.

O carro foi retirado da pista por um guincho e a rodovia não precisou ser interditada durante os trabalhos. A Polícia Militar de Itaporã deu apoio à ocorrência.

Deixe seu Comentário

Leia Também