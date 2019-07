Veículos causam colisão na MS-276

Sarah Chaves, com informações do Nova News

De acordo com informações da Polícia Militar Rodoviária (PMR), nesta sexta-feira (5), por volta das 20h30, na MS-276, duas picapes se chocaram na altura do km 40.

Após a colisão, o condutor de uma carreta carregada com álcool que seguia pela via, para evitar o choque com os dois carros, jogou o veículo, atrelado a um semirreboque, às margens da rodovia e acabou tombando.

O motorista da carreta foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros com ferimentos leves.

Uma equipe da PMR da base de Amandina esteve no local realizando todos os procedimentos cabíveis.

