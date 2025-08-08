Menu
Menu Busca sexta, 08 de agosto de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Geral

Veículos do MPMS terão internet via satélite com contrato de mais de R$ 62 mil

A contratação foi realizada sem licitação e permite a aquisição adicional de pacotes de dados

08 agosto 2025 - 09h11Vinícius Santos
Imagem Ilustrativa - Imagem Ilustrativa -   (Créditos: PRF)

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contratou, sem licitação, uma empresa para fornecer internet via satélite em veículos oficiais. O valor do contrato é de R$ 62.596,00, conforme consta no Extrato do Contrato nº 030/PGJ/2025, publicado no Diário Oficial.

A empresa contratada é a Brasnorte Serviços e Comércio Ltda. A prestação do serviço inclui a locação de equipamentos, instalação nos veículos, franquia mínima de 1 terabyte por ponto e possibilidade de contratação de pacotes adicionais de dados.

A vigência do contrato vai de 07 de agosto de 2025 a 07 de agosto de 2026. Segundo o MPMS, a contratação foi feita por dispensa de licitação, com base no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, que trata das regras de contratações públicas.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

Rodrigo Massuo Sacuno -
Política
Prefeito de Naviraí quer "derrubar" ação que barrou reajuste de salário para R$ 35 mil
Hilux envolvido em acidente -
Justiça
Motorista de Hilux envolvido em acidente grave pede absolvição na Justiça
Na época, a atuação policial foi ampliada para localizar o autor dos disparos -
Justiça
Por ataques a tiros nas rodovias de MS, "Maníaco da Lanterna" vai a júri popular
TJMS regulamenta permuta de magistrados com outros tribunais
Justiça
TJMS regulamenta permuta de magistrados com outros tribunais
Foto: Unsplash
Geral
Estadunidenses pagarão mais caro no café, carnes e carros devido ao tarifaço sobre o Brasil
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Interior
Compra de pick-up em Antônio João vira alvo de investigação do MPMS
Luiz Gustavo da Silva Gonçalves -
Polícia
Rapaz acusado de matar padrasto com 17 facadas no Nova Lima é preso pela PM
Foto: Saul Schramm
Geral
Governo de MS estende prazo de inscrição para o concurso da Polícia Civil
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/8/2025
Geral
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/8/2025
Deputado federal Rodolfo Nogueira
Política
"O que importa é estar junto com Bolsonaro", diz deputado sobre divisão no PL em MS

Mais Lidas

A mobilização aconteceu durante o começo da tarde de hoje
Polícia
JD1TV: Não foi fuga! Surto psiquiátrico de detento mobiliza equipes em presídio do Noroeste
Tereza Cristina (PP), Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos)
Política
Dois senadores de MS votaram a favor do impeachment do ministro Alexandre de Moraes
Delegacia de Polícia Civil de Sidrolândia
Polícia
Adolescente autista é abandonado em rodoviária após ser retirado a força de ônibus em MS
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande
Polícia
JD1TV: Homem que destruiu posto de saúde no Nova Lima morre em Campo Grande