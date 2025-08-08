Veículos do MPMS terão internet via satélite com contrato de mais de R$ 62 mil

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contratou, sem licitação, uma empresa para fornecer internet via satélite em veículos oficiais. O valor do contrato é de R$ 62.596,00, conforme consta no Extrato do Contrato nº 030/PGJ/2025, publicado no Diário Oficial.

A empresa contratada é a Brasnorte Serviços e Comércio Ltda. A prestação do serviço inclui a locação de equipamentos, instalação nos veículos, franquia mínima de 1 terabyte por ponto e possibilidade de contratação de pacotes adicionais de dados.

A vigência do contrato vai de 07 de agosto de 2025 a 07 de agosto de 2026. Segundo o MPMS, a contratação foi feita por dispensa de licitação, com base no artigo 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/2021, que trata das regras de contratações públicas.

