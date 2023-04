Veja como denunciar ameaças de ataques nas escolas

Para evitar ataques e ajudar na identificação de ameaças a escolas, um canal de denúncias foi criado pelo governo federal e pode ser usado por toda a população para ajudar as equipes policiais a identificar qualquer ameaça. Vale ressaltar que todas as denuncias são anônimas e as informações enviadas serão mantidas sob sigilo.

Em parceria com e SaferNet Brasil, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou na quinta-feira (6) o canal Escola Segura. O site, aceita ainda imagens divulgadas na internet com ameaças. Para isso, bastante acessar o canal clicando no link: https://www.gov.br/mj/pt-br/escolasegura.

Em Mato Grosso do Sul, as equipes da Polícia Civil usam o mesmo canal criado pelo governo federal. Por isso, a denúncia deverá ser feita identificando a cidade e o estado onde as ameaças estão sendo feitas.

Além disso, foi criado pela Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) um Gabinete de Gestão de Incidentes no Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), que fará o monitoramento e a coordenação de ocorrências ou ameaças que envolvam escolas públicas ou particulares para que todo e qualquer incidente.

A vigilância e o acompanhamento das escolas já são realizados pelas forças de segurança e por outras entidades. No entanto, durante um determinado período diversos órgãos da estrutura de segurança pública e educação (município, estado e união) estarão de prontidão no CICC.

A prefeitura de Campo Grande reforçou a segurança das escolas com o apoio da Guarda Civil Metropolitana (GCM). Além disso, também criará algumas outras medidas, como a instalação de câmeras de vídeomonitoramento e um aplicativo com ‘botão do pânico’ para ser usado por professores. Até o momento, nenhum canal de denúncias foi criado pela prefeitura.

