Veja o calendário do saque-aniversário do FGTS de 2024

Disponível desde 2020, o saque-aniversário do FGTS já pode ser retirado por nascidos em janeiro, desde o dia 2 deste mesmo mês, no entanto, a modalidade pode ser revertida para o saque-rescisão através do aplicativo do fundo, desde que não haja operação de antecipação contratada.

Os nascidos em fevereiro só poderão sacar a partir do dia 1° do mês de aniversário, e para os de março, apenas no dia 1°, sucessivamente.

Quem optar pelo saque-aniversário e for demitido, poderá sacar apenas o valor referente à multa rescisória e não poderá sacar o valor integral da conta.

De acordo com dados da Caixa, em janeiro de 2023, os resgates do saque de aniversário bateram recorde, foram 2,2 milhões de saques na modalidade, totalizando R$ 1,11 bilhão resgatados.

Nos saques anuais do FGTS há um limite de retirada, determinado por uma alíquota referente a cada faixa de saldo mais uma parcela fixa.

Por exemplo, o trabalhador que tem R$ 5.000 no FGTS irá receber 30% do valor, ou seja, R$ 1.500, com a parcela adicional de R$ 150, totalizando R$ 1.650 no mês equivalente ao seu aniversário.

Confira o calendário completo do benefício ao longo de 2024:

Mês de aniversário - Prazo para o saque

Janeiro - de 2 de janeiro a 29 de março de 2024

Fevereiro - de 1º de fevereiro a 30 de abril de 2024

Março - de 1º de março a 31 de maio de 2024

Abril - de 1º de abril a 28 de junho de 2024

Maio - de 2 de maio a 31 de julho de 2024

Junho - de 3 de junho a 30 de agosto de 2024

Julho - de 1º de julho a 30 de setembro de 2024

Agosto - de 1º de agosto a 31 de outubro de 2024

Setembro - de 2 de setembro a 30 de novembro de 2024

Outubro - de 1º de outubro a 29 de dezembro de 2024

Novembro - de 1º de novembro de 2023 a 31 de janeiro de 2025

Dezembro - de 2 de dezembro de 2023 a 28 de fevereiro de 2025

Como optar pelo saque-aniversário

A opção pelo saque anual no mês de aniversário pode ser realizada no aplicativo do FGTS ou no site do FGTS , no Internet Banking Caixa ou presencialmente nas agências da Caixa Econômica Federal.

Por esses canais, também é possível fazer uma consulta, usando o CPF, para verificar se o benefício está ativo na conta, assim como se está disponível para saque.

A solicitação do benefício anual do FGTS deve ser realizada até o último dia do mês de nascimento do trabalhador. Dessa forma, ele receberá o valor no mesmo ano em que optou pela modalidade.

Caso o trabalhador faça o cadastro após esse período, o saque só estará disponível no ano seguinte.

