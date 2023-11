JD1 dá dicas para atividades de lazer neste feriado de finados

O tão esperado feriado chegou e muitas vezes fica aquela dúvida do que fazer e onde ir em Campo Grande, por isso o JD1 separou algumas sugestões, levando em conta que alguns locais estarão fechados.

Para quem ainda não conhece o Bioparque Pantanal, é uma ótima opção de passeio para toda a família. Mas estará aberto apenas até às 14h30, sendo que o último horário de entrada é às 13h30. É possível fazer cadastro na hora, mas a preferência é pra quem agendou antes no portal.

Os shoppings da cidade estarão praticamente sem funcionamento. O Shopping Norte Sul Plaza, abrirá somente a praça de alimentação e lazer, já o Shopping Campo Grande, além da praça e lazer, também abrirão algumas lojas, ambos ficarão abertos até às 22h. Para quem quer aproveitar um cineminha, o Shopping Bosque dos Ipês estará aberto até às 21h, com praça de alimentação e lazer.

Outra dica é para quem gosta de atividades ao ar livre. Todas as praças e parques estarão abertos ao público. Seja para levar a criançada para brincar, bater-papo com os amigos ou fazer corrida e caminhada, são ótimos lugares para descansar e se refrescar do calor com as sombras das árvores. Lembrando que as atividades promovidas pelo Programa Movimenta Campo Grande estão suspensas até segunda-feira (6).

O Parque das Nações Indígenas, o Parque Ecológico do Sóter, os parques esportivos Olímpico Ayrton Senna, no Aero Rancho, e Jacques da Luz, nas Moreninhas e a Praça Esportiva Belmar Fidalgo ficarão abertos até às 21h.

Para quem quer algo mais agitado, alguns shows acontecem neste feriado. Confira:

Farol da Lagoa - Stábile e convidados comandam a noite de feriado dentro do Projeto Convida.

Hora: A partir das 17h

Local: Rua Antônio Marques, 537 - em frente à Lagoa Itatiaia

Entrada: Couvert a partir de R$ 10,00

João Brandes - Quinta-feira é dia de rock no tap room da Cervejaria Canalhas com João Brandes, a partir das 18h.

Hora: Às 18h

Local: Rua Dom Lustosa, 214

Entrada: Ingressos a partir de R$ 10,00

Begèt de Lucena - Nesta quinta-feira, 2 de novembro, quem sobe ao palco do “Som do Sesc” é o cantor Begèt de Lucena. Dono de uma voz grave e doce e com uma performance quase teatral, Begèt interpreta suas próprias composições ou as de outros autores, como Luiz Gonzaga, Caetano Veloso, Ney Matogrosso e tantos outros.

Hora: Às 19h

Local: Praça de Alimentação – Shopping Norte Sul

Entrada: Gratuita

DJ TGB - Tem set do DJ TGB com brasilidades no Mr. Hoppy neste feriado. No repertório, Duda Beat, Tim Maia, Seu Jorge, e ainda hip-hop, latinidades e funk.

Hora: A partir das 20h

Local: Rua Padre João Crippa, 947 - Centro

Entrada: Gratuita

Para quem prefere restaurantes e barzinhos da região, também é possível aproveitar alguns estabelecimentos, mas é preciso ligar antes para verificar o funcionamento de cada local. Alguns lugares possuem espaço kids para quem for com os filhos, um exemplo é o Hook Beers Park, localizado na Av. Afonso Pena, 5872, que abre a partir das 17h e possui um amplo espaço de lazer para as crianças, com monitora.

Pra quem aproveita o dia para visitar os túmulos de entes queridos, segue horário de funcionamento dos cemitérios:

Cemitério Santo Amaro: visitação das 6h às 17h;

Cemitério Santo Antônio: visitação das 6h às 17h;

Cemitério Cruzeiro: visitação das 6h às 17h.

Deixe seu Comentário

Leia Também