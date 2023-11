Veja qual operadora de celular lidera o 'ranking de reclamações' em MS

Quem nunca teve problema com operadora de celular que atire a primeira pedra, não é mesmo? Pensando o nisso, o JD1 Notícias foi atrás para saber quem é a líder no ranking de reclamação dos sul-mato-grossenses.

O Procon/MS (Secretaria-Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor), instituição vinculada à Sead (Secretaria de Estado de Assistência Social e dos Direitos Humanos), informou a reportagem que apenas de janeiro a outubro de 2023 foram registradas 1717 reclamações relacionadas a telecomunicações.

A telefonia móvel pós-paga, aquela que você usa no celular pagando um plano mensal a operadora, é um dos assuntos que mais geraram reclamações, representando 32,38%, seguida da internet e telefonia fixas.

Com 618 reclamações, a Claro S/A é a líder do ‘ranking’, seguida pela Telefônica do Brasil, conhecida popularmente como Vivo, que tem 363 registros. Em terceiro lugar aparece a Brasil Telecom S/A, com o nome mais conhecido por Oi, com 347 notificações de insatisfação. Não houve registros de reclamações sobre a TIM na nota enviada à reportagem.

O maior motivo das reclamações é a respeito de contestações de cobrança, que até o mês de outubro tinha 1066 clientes insatisfeitos. Contratos e ofertas acumulavam 255 enquanto busca de informação a respeito de uma operadora tem 218.

Segundo o órgão, a falha na prestação do serviço pode ser notificada a própria operadora inicialmente, para que a ouvidoria busque uma solução para o problema. Porém, caso isso não seja feito e a insatisfação continue, o consumidor pode registrar o caso o site do Procon/MS, na aba “registro de reclamação”, ou mesmo em uma das quatro unidades do Procon/MS na Capital.

